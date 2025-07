Nato: Forsvarsbudsjettene skal opp til fem prosent av BNP

På toppmøtet i Haag vedtok lederne i Nato at hvert medlemsland skal bruke minst fem prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar innen 2035, det kommer frem i en pressemelding.

Alle 32 medlemsland stemte for vedtaket.

Av dette skal 3,5 prosent av utgiftene brukes til forsvarsrelaterte formål, mens 1,5 prosent skal brukes til sivile tiltak.

Kraftig løft

Vedtaket markerer den mest omfattende opprustningen i Nato siden den kalde krigen.

Det nye målet erstatter 2-prosentkravet fra 2014, som fortsatt ikke er oppfylt av mange av medlemslandene.

Vedtaket innebærer en enorm budsjettøkning i flere Nato-land, og kan få store konsekvenser for både økonomisk politikk og forsvarsindustrien i årene som kommer.

– Nato-landene står sammen om å beskytte hverandre. Vi lever i den mest krevende sikkerhetspolitiske tiden siden andre verdenskrig, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

– Det gjør at det er nødvendig å bruke mer for å styrke forsvaret i det enkelte land, og for alliansen som en helhet. Jeg er glad for at alle medlemslandene er enige om dette, sier statsministeren.

Hyller Trump

Donald Trump var raskt ute med å ta æren for vedtaket.

– Jeg har sagt det i årevis. Kom dere opp til fem prosent. Nå gjør de det, og det er stort. Nato kommer til å stå sterkt sammen med oss, sa Trump da toppmøtet startet.

Natos generalsekretær, Mark Rutte, satt ved siden av Trump og nikket samtykkende:

– Uten president Trump ville dette ikke skjedd, sa Rutte.

Generalsekretæren har lenge vært tilhenger av budsjettøkningen, og har ved flere anledninger vist sin støtte til forslaget.