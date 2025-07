IMF ønsker skattereform

I sin landrapport om Norge peker Det internasjonale pengefondet IMF igjen på skatt. IMF mener det er behov for en skattereform i Norge. Dette må til for å styrke den langsiktige vekstevnen i norsk økonomi, ifølge fondet.

Blant forslagene er å gå bort fra dagens sveitserostmodell i momsen, og gjeninnføre lik moms for alt.

IMF har aldri likt den norske modellen med skattemessig gunstig behandling av boligkjøp, og gjentar sitt forslag om et tak på fradrag for gjeldsrenter.

«Dette vil dempe spekulativ boligetterspørsel og vil styrke skatteeffektiviteten», skriver organisasjonen.

Dessuten bør Norge iverksette tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen og styrke incentivene til arbeid. Dette bør inkludere reform i uføre- og sykepengereglene.

Forsøk for unge

Dette er implisitt en støtte blant annet til finansminister Jens Stoltenbergs forslag om en prøveordning med økt arbeidsfradrag i skatten for unge arbeidstagere. Dette forslaget har så langt fått en svært lunken mottagelse blant de andre partiene på Stortinget.

I sin pressemelding svarer Stoltenberg slik på rapporten:

– IMF fremhever at det er viktig med reformer og tiltak som kan styrke arbeidslinjen for å redusere antallet på uføretrygd og øke arbeidsdeltakelsen. Det er i tråd med regjeringens ambisjoner, og nettopp derfor har vi sendt forslag om arbeidsfradrag på lavere og middels inntekter på høring, og tatt initiativ til en skattekommisjon med mål om et bredt skatteforlik som kan stå seg over tid.

– Inflasjonen må ned

I rapporten viser IMF til at inflasjonen har holdt seg godt over inflasjonsmålet på 2,0 prosent, og det til tross for at Norges Bank helt til det siste har ventet med å kutte renten.

– Den mest prekære prioriteten må være å få inflasjonen tilbake til målet, ifølge IMF.

Norges Bank må derfor fortsette med sin innstrammende pengepolitikk, er rådet.

IMF peker også på at finanspolitikken er blitt stadig mer ekspansiv, og slår fast at 2025-budsjettet innebærer «en betydelig finanspolitisk impuls». Likevel er usikkerheten om vekstutsiktene klart på nedsiden.

For å nå inflasjonsmålet raskere, bør Norge gjøre finanspolitikken mindre ekspansiv.

Fra nyttår ble utlånsforskriften lettet, ved at grensen for maksimalt boliglån ble hevet. Dette øker sårbarheten for finansiell ustabilitet, mener IMF. Kombinert med skattefordelene for boligkjøp og et lite leiemarked, tomtemangel i bynære områder og høye byggekostnader, blir resultatet høy boligprisvekst, mener IMF.