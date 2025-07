Mye verre enn ventet

Amerikansk BNP falt 0,5 prosent i første kvartal, viser nye estimater fra U.S. Bureau of Economic Analysis.

30. april ble det offentliggjort tall som viste at BNP-veksten i USA i første kvartal var på minus 0,3 prosent, noe som senere ble revidert til minus 0,2 prosent. I fjerde kvartal 2024 var BNP-veksten på 2,4 prosent, ned fra 3,1 prosent i tredje kvartal.

«Tallene viser en bråbrems i USA i første kvartal. Den underliggende etterspørselen har holdt seg mer stabilt oppe, som er et argument for at en del av den brå svekkelsen i første kvartal vil reverseres i andre kvartal. De virkelige effektene av tollsatsene vil vi først se i andre halvår av 2025», sa Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, til Finansavisen da de første tallene ble offentliggjort for snart to måneder siden.