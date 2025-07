Uredelig tallbruk fra Hole

Etter vinterens ski-VM i Trondheim sitter jeg igjen med følelsen av at Norge ikke lenger skinner like sterkt som vintersportsnasjon – hverken på utøver- eller arrangørsiden. Heldigvis har det vokst frem en ny paradegren her til lands: å tegne et mest mulig misvisende bilde av utviklingen i norsk økonomi, for deretter å bruke det som brekkstang for å redusere kapitalbeskatningen. Hole ser ut til å ha perfeksjonert denne øvelsen.

«Kollega» Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets har allerede grundig tilbakevist flere av Holes påstander, fremført av Hole i en kronikk hvor det blant annet ble hevdet at «OECD plasserer Norge på bunnen». Likevel kan det være på sin plass med noen tilleggskommentarer, særlig om Holes bruk av sysselsettingsstatistikken.

Hole viser til at jobbveksten i privat sektor har falt fra 92.700 i 2022 til 6.300 i 2024, og tolker dette som et resultat av strukturelle feilgrep i norsk økonomisk politikk. Men å bruke 2022 som sammenligningsgrunnlag gir ingen mening. Den kraftige sysselsettingsveksten det året kom etter det betydelige fallet under pandemien – en gjeninnhenting, ikke en normaltilstand. Å anta at jobbveksten burde ligge over 90.000 personer i året, ville tilsvare en vekst langt over befolkningsveksten – nyfødte inkludert.

Dette i en situasjon hvor arbeidsledigheten er normalisert (les: normalt lav), samtidig som yrkesdeltagelsen har holdt seg over nivåene fra før pandemien. Hadde jobbveksten holdt seg på 2022-nivå, ville vi til slutt hatt flere sysselsatte enn personer i arbeidsstyrken – arbeidsledigheten ville med andre ord blitt negativ.

Det er riktignok bred enighet om at jobbveksten har avtatt. Men se samtidig på rentenivået og Norges Banks uttalte strategi om nettopp å kjøle ned økonomien. Eller snu på det: hvor høy ville renten vært dersom arbeidsmarkedet i Norge var så brennhett at ledigheten var negativ?

Jeg kunne også sagt mye om Holes påstand om at det kun er offentlig sektor som vokser, men nøyer meg her med å påpeke at ingen seriøse aktører behandler arbeidsmarkedsstatistikk slik Hole gjør. Med unntak av de som – naturlig nok – har et sterkt engasjement for lavere (kapital)beskatning, og som derfor synes å mene at målet helliger middelet.

Som nevnt virker dette å ha blitt en ny øvelse i visse kretser. Det er ikke lenge siden debatten raste rundt Martin Bech Holtes bok, hvor store deler av den faglige kritikken nettopp gikk på misvisende fremstillinger av norsk økonomi – fremstillinger som igjen ble brukt som argument for omfattende endringer i skatte- og utgiftspolitikken. I så måte er Holes kronikk helt «etter boka», for å bruke et passende uttrykk. Men særlig elegant er det fortsatt ikke.

Marius Gonsholt Hov

Sjeføkonom i Handelsbanken