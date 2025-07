Trump-pakke nærmer seg: – Ny tautrekking og kamp

Den økonomiske pakken One Big Beautiful Bill (OBBB) gikk knapt gjennom i Representantenes hus den 22. mai, 215 mot 214 stemmer. Vedtaket har nå blitt behandlet i Senatet, med en betydelig høyere prislapp.

President Donald Trump har nå satt seg mål om å signere vedtaket innen 4. juli.

Pakken inneholder videreføring av skattekutt, øker finansiering av innvandringspolitikken og reformerer Medicaid. Støtten til grønn energi fases ut, og AI skal ikke kunne reguleres lokalt.

500 milliarder dollar dyrere

Senatets versjon er 500 milliarder dollar dyrere. Seniorøkonom i DNB Markets Knut A. Magnussen skriver at ett kompromiss mellom de to kamrene må til før loven kan signeres.

Congressional Budget Office har estimert at den opprinnelige pakken vil øke budsjettunderskuddet til USA med 2,4 billioner dollar i løpet av det neste tiåret, uten renter.

«Selv om presidenten presser på, kan det bli ny tautrekking og kamp om enkelte deler av loven. Polymarket anslår 33 prosent sannsynligheten for vedtak neste uke», skriver seniorøkonomen i en analyse.

Høyere økonomisk vekst

«Lavere skatt ventes å stimulere både private investeringer og forbruk frem til 2028, før de etter planen skal reverseres», skriver Magnussen.

Han trekker frem et estimat gjort av lederen i Council of Economic Advisors (CEA) Stephen Miran om at BNP vil øke med nesten fem prosent på tre år. På sikt vil veksten avta som følge av blant annet kutt i Medicaid.

CEA estimerer også at gjeldsgraden ender opp på 94 prosent i 2034. Dette er langt under det Congressional Budget Office har anslått. Miran trekker frem økt veksteffekt, utgiftskutt og inntekt fra økt toll.

«Fortsatt er det knyttet betydelig usikkerhet til hvor høye tollsatsene blir, men mye tyder på at de blir vesentlig lavere enn det som lå til grunn tidlig i april», skriver Magnussen.