Uendret detaljhandel i mai

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var uendret fra april til mai, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

«Trenden har vært stigende siden sommeren 2024, men det har også vært måneder uten vekst i denne perioden», skriver SSB.

For den samlede tremånedersperioden fra mars til og med mai i år steg omsetningsvolumet med 1,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det var små endringer i omsetningsvolumet for de fleste næringene innenfor detaljhandelen i mai. Blant næringene som trakk litt opp er «Spesialforretninger for nærings- og nytelsesmidler», som økte med 1,0 prosent. Her finner vi blant annet bakerier og butikkhandel med drikkevarer, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Med en nedgang på 3,0 prosent, var det butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger som i perioden trakk mest ned.