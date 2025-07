Norsk forbrukertillit: – Har vært alt annet enn stabil

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på minus 10,2 poeng i juni, en oppgang fra minus 12,7 poeng måneden før, viser målingen til Opinion.

Gjennomsnittet etter seks målinger så langt i år, er nå høyere enn snittet fra de første seks månedene i fjor.

– Forbrukertilliten økte markant igjen i mai etter to måneder med sterke reaksjoner på den internasjonale handels- og sikkerhetspolitiske uroen med potensielt store konsekvenser både for landets og husholdningens økonomi. Forbrukertilliten holder seg stabil fra mai til juni, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl.

– Ellers har den vært alt annet enn stabil i år. Det har vært et halvår preget av mer usikkerhet og uforutsigbarhet enn vi har sett på lenge, påpeker han.

Rentekutt

Høidahl påpeker at det første rentekuttet til Norges Bank siden starten av pandemien i 2020 kom like etter at datainnsamlingen til denne målingen var avsluttet.

– I hvilken grad det vil påvirke nordmenns syn på husholdningens økonomi vil fanges opp gjennom sommermålingene, og ikke minst etter at bankene har satt ned sine boliglånsrenter, sier han.

– Når bankene setter ned rentene, vil husholdningene få økt disponibel inntekt. Dette, kombinert med lønnsvekst og avtagende prisvekst, kan gi forbrukerne en stigende følelse av økonomisk trygghet og oppmuntre til økt forbruk, fortsetter Høidahl.

Han mener at den psykologiske effekten av et rentekutt fra sentralbankens side, og troen på at flere kutt kan være på trappene, gir grunn til å tro på økt forbrukertillit i nær fremtid.

– Samtidig har norske forbrukere og låntakere blitt vant til at prognoser ikke alltid slår til. Det skaper en underliggende sårbarhet i nordmenns tillit til egen og landets økonomi. Nye hendelser, både nasjonale og internasjonale, kan derfor raskt påvirke stemningen, sier fagsjefen.