PCE-inflasjonen landet på 2,3 prosent i mai på årsbasis.

Det var en økning fra 2,1 prosent for forrige måned. På forhånd var konsensus at tallet ville ende på nettopp 2,3 prosent.

Månedsveksten var 0,1 prosent, mens kjerne-PCE steg til 0,2 prosent. Årsveksten for kjerne-PCE endte på 2,7 prosent, på forhånd var det ventet 2,6 prosent ifølge Trading Economics.

Ved høringen for Kongressen tidligere i uken åpnet Fed-sjef Jerome Powell for at Fed kunne fremskynde de to varslede rentekuttene i år, men bare hvis det ventede prispresset fra økt toll ikke slo ut i høyere inflasjonsmålinger.

– Ikke utelukket

– Dette er jo litt opp, og jeg har liten tro på kutt i juli, sier seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

Heller ikke sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets har stor tro på et kutt så tidlig.

– Men det er på ingen måte utelukket. Vi har jo sett her hjemmefra at ingenting er umulig, sier han, med henvisning til Norges Banks overraskende rentekutt i forrige uke.

PCE-tallene (Personal Consumption Expenditure) er Federal Reserves foretrukne indikator for prisveksten i USA.

Under skjema

Månedsveksten i kjerne-PCE økte fra 0,1 til 0,2 prosent.

– Implisitt i Feds prognose fra tidligere i måneden lå 0,3 prosent månedsvekst. Inflasjonen er derfor på ingen måte i veien for rentekutt i september, og så ett kutt til senere i år, mener Cekov.

Han viser også til at andre data tyder på en viss generell oppbremsing i økonomien, noe som også trekker i retning av lavere styringsrente.

– Hovedforventningen er at Fed kutter i september, men i markedet er det nå stigende sannsynlighet for totalt tre Fed-kutt i år, sier Hov.

Lange amerikanske statsrenter svingte litt, men la seg så marginalt lavere enn før PCE-tallene.

Fallende inntekter

Øvrige tall fredag ettermiddag viser at private inntekter i USA falt med 0,4 prosent i mai sammenlignet med april. På forhånd var det ventet at den ville stige med 0,3 prosent.

Det private forbruket, som anses som den viktigste motoren i USAs økonomi, falt med 0,1 prosent på månedsbasis, det var ventet en økning på 0,1 prosent.

Hov mener det er et viktig sprik i de ferske inflasjonstallene:

– Nå ser vi mer vekst i prisene på konsumvarer, men lavere prisvekst på tjenester. Toll påvirker typisk vareprisene, mens svakere aktivitet er viktig for tjenesteprisene. Inflasjonsjustert falt faktisk konsumet den siste måneden, og fallet i husholdningenes inntekter kan underbygge synet om en pågående avmatning i økonomien.