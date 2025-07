Gjestekommentar

President Donald Trump har truet med å kutte føderale overføringer og å fjerne skattefritaket til private universiteter som Harvard og Columbia. Men vil et inntektsbortfall merkes? Svaret er ikke bare relevant for dem som måtte bry seg om Harvard – det har også påfallende paralleller til Norge.

Espen Henriksen, Institutt for finans, BI Foto: CF Wesenberg

Harvard har et legatfond – endowment – på nær 50 milliarder dollar. Yale og Stanford har rundt 40 milliarder hver, MIT og Penn over 20, og Columbia omtrent 15 milliarder. SPU («Oljefondet») er til sammenligning 1.900 milliarder dollar, men skal fordeles på langt flere.

Det er da lett å bli forledet til å tro at disse universitetene er så rike at Trump-kuttene knapt vil merkes. Om vi ser på hvordan de budsjetterer, hvilke langsiktige forpliktelser de har og hvordan fondene er investert, blir bildet langt mer sammensatt.

Tre hindre

Et notat fra i fjor skrevet av de to kjente økonomene John Campbell og Jeremy Stein sammen med doktorgradsstudenten Alex Wu – «Economic Budgeting for Endowment-Dependent Universities» – tar for seg økonomien til Harvards Faculty of Arts and Sciences (FAS). Tre poeng – de to hovedpoengene fra notatet deres supplert med et tredje fra den løpende finansdebatten – nyanserer Harvards situasjon, og gir indirekte noen perspektiver på Norge:

1. Store forpliktelser frem i tid

Den største utgiftsposten til Harvard FAS er lønnskostnader, i hovedsak til vitenskapelig ansatte i fast stilling. I amerikansk sammenheng innebærer dette et nær absolutt stillingsvern. Slike lønnsutgifter er ikke bare årlige kostnader, men fremtidige, langsiktige forpliktelser.

Universiteter som Harvard opererer under evighetens synsvinkel: både institusjonen og fondet skal bestå in perpetuum. Det betyr også at man ønsker å kunne videreføre aktiviteten sin uten dramatiske kutt, selv i økonomisk krevende tider.

Campbell, Stein og Wu beregnet den økonomiske balansen for Harvard FAS. Resultatet var oppsiktsvekkende: Nåverdien av utgiftene oversteg summen av aktiva og nåverdi av fremtidige inntekter med 6,5 milliarder dollar. Det tilsvarer et strukturelt underskudd på 327 millioner dollar årlig – og det før Trumps trusler er realisert.

Parallellen til Norge er åpenbar. Mange offentlig ansatte har stillingsvern som ligner det man finner ved amerikanske eliteuniversiteter. I tillegg er store deler av offentlige utgifter juridisk eller politisk nær umulige å reversere. Det betyr at også vi har store, permanente forpliktelser – og et fond som ideelt sett skal forvaltes under evighetens perspektiv.