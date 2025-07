Hov bedriver økonomisk ønsketenkning

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken hevder i Finansavisen 28. juni at «ingen seriøse aktører behandler arbeidsmarkedsstatistikk slik Glenn Agung Hole gjør», og omtaler mitt datagrunnlag som «uredelig». Han leverer ingen faglige motargumenter – bare karaktermessige angrep. Ingen beregning. Ingen alternativ metode. Ingen empiri.

Den matematiske dekonstrueringen av «sterk vekst»:

36.100 nye jobber i privat sektor (2024, SSB)

33.332 virksomheter med ≥ 20 ansatte (SSB, januar 2025)

Beregning:

36.100 / 240 = 150,4 jobber per dag

150,4 / 33.332 ≈ 0,0045 årsverk/virksomhet/dag

→ Én ny ansatt hver 11. måned

Konklusjon: Hovs «sterke vekst» er kvantitativt nonsens – flat vekst, ikke robust fremgang.

Tall kan forbigås i retorikk. Mennesker bør ikke kunne det. Hov gjør begge deler – og kaller det analyse og sterk vekst

IMF: Svak vekst – og behov for systemreformer:

«Economic growth has slowed. Investment remains subdued. Labor participation incentives are weakening.»

«Risks to the growth outlook are tilted to the downside… demographic headwinds and structural erosion of oil-related revenues will weigh on resilience.»

«Moving towards a broadly neutral fiscal policy stance would support … macroeconomic policy mix.»

IMF beskriver veksten som svak, investeringsklimaet som dempet, og påpeker behov for skattereform. Hov overser alt – men mener det er sterk vekst.

Kapitalmarked i kollaps – Shifter-data:

29 prosent kapitalfall fra 2023 til 2024 (fra ~13,8 til 9,8 milliarder kroner)

1. kvartal 2025: Minus 67 prosent mot samme kvartal året før (1,4 vs. 4,3 milliarder kroner)

«Norge opplever nå det svakeste markedet for oppstartskapital siden finanskrisen.»

Risikokapitalen faller. Nok et faktum som Hov ikke hensyntar.

Økning i konkurser – svekket forretningsdynamikk:

SSB konstaterer i 1. kvartal 2025:

«Det ble åpnet 1 178 bedriftskonkurser – en økning på 4 prosent fra 1. kvartal 2024»

«Størst økning i antall berørte ansatte i Nord-Norge og Viken»

Konkurser er ikke støy. Det er et økonomisk signaltap. Likevel: Hov fastslår vekst.

Uføretrygd i konstant vekst:

373.000 personer mottok uføretrygd ved utgangen av 2024

Økning: +6.400 på ett år

Andel 18–67-åringer: 10,7 prosent

1.137 nye under 30 år ble uføre i 2024 alene

Ikke med i ligningen til Hov, men et faktum.

Menneskelig vakuum i ligningen: