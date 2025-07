I juli vil Norges Bank daglig kjøpe 276 millioner kroner i valutamarkedet. I juni var det tilsvarende kjøpet 26 millioner kroner daglig.

Dette var differansen mellom 126 millioner kroner kjøpt for å finansiere overføring av utbytte til staten og 100 millioner kroner i daglig salg for Oljefondet i juni.

I juli går begge beløpene i pluss. Det skal kjøpes kroner for nye 126 millioner kroner for å overføre utbytte, og i tillegg 150 millioner kroner daglig for Oljefondet.

Overføringen av utbytte til staten er en form for engangstransaksjon etter at Norges Bank i desember besluttet å bygge ned sin valutareserve, og gjennom året overfører totalt 30 milliarder kroner til statskassen.

Fra februar har Norges Bank derfor solgt kroner med den ene hånden og kjøpt med den andre.

I den grad valutatransaksjonene har noe å si for kronekursen, er det nettobeløpet som betyr noe. Nettobeløpene er for tiden relativt små, etter at Norges Bank tidligere har solgt opptil 4,3 milliarder kroner daglig.

Kroneutslag? Neppe

Likevel betyr endringen fra juni, med ti ganger høyere beløp i kronekjøp, at noen i valutamarkedet kan reagere, slik at kronen styrker seg.

– I det siste har jeg vært på at disse kjøpene ikke bør bety stort for kronekursen, mener rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets.

– Jeg tror ikke dette vil bety stort. Dette er transaksjoner som ikke pleier å ha stor effekt på kursen, sier også Jeanette Fjære-Lindkjenn i DNB Carnegie.

– I perioder har det vært tema i markedet, og kortsiktig hatt effekt, men dette er ikke en veldig stor justering sammenlignet med tidligere justeringer. Dette er heller ikke på agendaen for tiden. Det var heller ingen store utslag i kronekursen rundt publiseringen mandag heller, understreker hun.