I mandagens morgenrapport trekker Handelsbanken Capital Markets frem hvordan forventningene til rentekutt fra Federal Reserve har økt den siste tiden.

«Markedet ser nå noe mer mot muligheten for totalt tre rentekutt gjennom høsten. Noe av bakteppet er svakere aktivitetstall, samtidig som prispresset enn så lenge er nokså moderat. Men deler av fallet i renteforventningene må også ses i sammenheng med signalene om en tidligere utnevnelse av ny sentralbanksjef enn vanlig», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen.

Les også Feds-favorittall: Døren ikke lukket for juli-kutt Feds-favorittall viser en økende inflasjon, men økonomene tør ikke utelukke et Fed-kutt i juli.

– Trump vil ha «lagspiller»

Kilder med kjennskap til saken til hevdet overfor Wall Street Journal i forrige uke at president Donald Trump kan kunngjøre den sittende sentralbanksjefen Jerome Powells etterfølger allerede i september eller oktober.

Powell har 11 måneder igjen av sitt åremål, og en eventuell kunngjøring i høst vil i så fall komme lenge før den tradisjonelle overgangsperioden på 3-4 måneder.

«Det er forventet at den neste Fed-sjefen vil være mer av en «lagspiller» sett med Trumps øyne, og signalene rundt en tidligere utnevnelse må leses som et signal om å forsøke å styre renteforventningene mer nedover», fortsetter Handelsbankens makroeksperter.

– Kan flytte forventningene

Med dette i mente karakteriserer duoen de amerikanske arbeidsmarkedstallene (non-farm payrolls) for juni som «svært viktige.»

SVÆRT VIKTIGE USA-TALL: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Iván Kverme

Konsensus for det mange hevder er månedens viktigste makrotall peker mot en sysselsettingsvekst på 110.000 i juni, ned fra 139.000 måneden før. Ledighetsraten ventes å stige fra 4,2 til 4,3 prosent.

«Deler av avmatningen i arbeidsmarkedet kan nok ses i sammenheng med lavere etterspørsel etter arbeidskraft innen fritids- og serveringstjenester, dempet av litt mindre turisme – samtidig som amerikanerne også er litt mer tilbakeholdne med tjenestekonsumet. Skulle vi få svakere signaler fra arbeidsmarkedet denne uken, vil det kunne flytte ytterligere på renteforventningene», går det frem av Handelsbankens rapport.

Les også – Rentefallet skyldes ikke Trump Dollaren er på det svakeste på tre år og rentemarkedet venter flere Fed-kutt. Grunnen er ikke Trumps Powell-korstog, tror Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Ikke avskrekkende inflasjon

DNB Carnegie ser også for seg en noe svakere juni-sysselsetting, og ligger ifølge sin morgenrapport mandag inne med en sysselsettingsvekst på 120.000 – i tråd med gjennomsnittet for årets fem første måneder.

«Helse- og omsorgssektoren ventes fortsatt å stå for størstedelen av jobbveksten. Etter vårt syn er en moderat nedgang i jobbveksten ikke bekymringsfullt for Fed, så lenge arbeidsledigheten holder seg nokså stabil. Det skal også nevnes at PCE-inflasjonen fredag kom inn en tidel over forventningene, men nivået på kjerneinflasjonen på 2,3 prosent er likevel ikke avskrekkende», skriver seniorøkonom Jeanette Fjære-Lindkjenn i morgenrapporten mandag.

Det er verdt å merke seg at denne ukens arbeidsmarkedsrapport kommer torsdag, grunnet amerikanernes feiring av nasjonaldagen fredag 4. juli.