Trump-presset øker: Ser rentekutt på rekke og rad

Goldman Sachs venter nå tre rentekutt fra amerikanske Federal Reserve i år, melder Reuters.

Det er potensielt gode nyheter for president Donald Trump, som fredag omtalte Fed-sjef Jerome Powell som dum , og som senere har hevdet at Powell «har kostet USA en formue».

Finanskjempen venter kutt på tilsammen 75 basispunkter, på grunn av dempede effekter fra president Trumps tollsatser samt svakheter i arbeidsmarkedet. Forventningen er kutt på 25 basispunkter i september, oktober og desember.

Tidligere var Goldman Sachs' forventning ett rentekutt på 25 basispunkter i løpet av året.

I et notat forklarer meglerhuset at det tidligere har tenkt at de største tolleffektene på inflasjonen og store økninger i visse målinger av husholdningenes inflasjonsforventninger ville gjøre det «altfor vanskelig og kontroversielt å kutte tidligere».

Nå vurderer Goldmans analytikere at tolleffektene ser ut til å noe mindre enn ventet, samt at desinflasjonære krefter har vært sterkere enn antatt.

I 2026 ser Goldman Sachs ytterligere to rentekutt på 25 basispunkter hver.

Minst tre kutt i sikte

Citigroup og Wells Fargo venter også Fed-kutt på 75 basispunkter i år, ifølge Reuters.

UBS Global Research ligger imidlertid inne med forventninger om kutt på 100 basispunkter innen året er omme.

Samtlige meglerhus anslår at Federal Reserve og sentralbanksjef Jerome Powells rentekutt begynner i september.

Feds styringsrente ligger nå i intervallet 4,25–4,50 prosent.

Med Goldman Sachs' utsikter vil den være redusert til 3,00–3,25 prosent i løpet av neste år, ifølge nyhetsbyrået.

Det vil imidlertid fortsatt være godt over Trumps ønske om en styringsrente på 1 prosent.