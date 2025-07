Sjokktall fra USA før «månedens viktigste»

Sysselsettingen i privat sektor i USA krympet med 33.000 jobber i juni, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag.

Dette var mye svakere enn ventet. Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet en sysselsettingsvekst på 95.000 stillinger i juni.

Det er første gang siden mars 2023 at sysselsettingen i privat sektor viser en nedgang.

Trump raste

Også tallene for mai kom inn langt under forventningene, noe som utløste kraftige reaksjoner fra president Donald Trump og nye krav om rentekutt fra Federal Reserve-sjef Jerome Powell.

Mai-tallet viste opprinnelig en jobbvekst på 37.000 stillinger, mens forventningen lå på 115.000. Nå er mai-tallet revidert ned til 29.000.

Nøling og motvilje

Nela Richardson, sjeføkonom i ADP, forklarer nedgangen i juni med at bedrifter var nølende med å ansette og motvillige til å erstatte utgående medarbeidere.

Samtidig påpeker hun at nedgangen i ansettelsene fortsatt ikke har påvirket lønnsveksten.

I juni var denne på 4,4 prosent, mot 4,5 prosent i mai. For folk som byttet jobb, gikk lønnsveksten ned fra 7,0 til 6,8 prosent i forrige måned, ifølge ADP.

«Månedens viktigste»

Torsdag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for juni, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Forventningen i forkant er en jobbvekst på 110.000, ned fra 139.000 i mai.

Arbeidsledighetsraten ventes å øke fra 4,2 til 4,3 prosent, ifølge Trading Economics.