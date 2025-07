Avtalen mellom Den europeiske frihandelsorganisasjonen (Efta) og Mercosur skal sikre norske eksportører tollfri markedsadgang.

– En handelsavtale med Mercosur vil åpne et stort marked i Latin-Amerika for norske eksportører av varer og tjenester, skriver regjeringen.

I 2024 importerte Norge varer fra Mercosur-landene til en verdi av 22,9 milliarder norske kroner. Samme år ble det eksportert varer til Mercosur-landene til en verdi av 11,8 milliarder kroner.

Les også Høyres mineralrot kunne kostet Norge dyrt Vi minner om at Høyre og FrP ønsket at grunneiere skulle få vetorett allerede i undersøkelsesfasen, skriver Tobias Linge (Ap).

Forhandlinger fra 2017

Forhandlingene mellom EFTA-statene og Mercosur startet i 2017, på bakgrunn av en samarbeidserklæring fra 2000.

Enigheten om et utkast ble kunngjort under toppmøtet Mercosur Summit i Buenos Aires 2. juli. Mercosur består av de sør-amerikanske landene Brasil, Paraguay, Argentina og Uruguay.

Når hele avtalen er gjennomgått teknisk og juridisk, vil tekstene i avtalen bli gjort offentlig tilgjengelig.

Avtalen vil da bli lagt fram for regjeringen, som vil ta stilling til undertegning og fremming av proposisjon til Stortinget om samtykke til ratifikasjon.

Les også Norsk Nobelpris-vinner død Den norsk-amerikanske vitenskapsmannen Ivar Giæver er død, 96 år gammel. Han vant sammen med to andre nobelprisen i fysikk i 1973.

NHO: Gir store muligheter

I en tid der regelbasert handel er under press, er det særlig gledelig at Efta får i havn nye handelsavtaler, mener Ole Erik Almlid, adm. direktør i NHO.

– Mercosur er viktig og raskt voksende marked for NHOs medlemmer. Bare i Brasil er det over 230 norske bedrifter. Denne avtalen gir store muligheter for å øke eksport og videreutvikle samarbeidet, både i Brasil og i de andre Mercosur-landene, skriver Almlid til NTB.