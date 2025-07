Sysselsettingen utenfor landbruket i USA, «non-farm payrolls», økte med 147.000 stillinger i juni, viser den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra amerikanske statistikkmyndigheter torsdag. Det slippes én dag tidligere enn vanlig ettersom USAs markeder er stengt fredag 4. juli grunnet Independence Day.

Tidligere i uken kom det tall fra Automatic Data Processings (ADP) som viste at sysselsettingen i privat sektor i USA krympet med 33.000 jobber i juni.

– Lavere ledighet

– Dette var en stor overraskelse, særlig i lys av nedgangen i ADP, sier seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

– Det viktigste var at ledighetsraten sank, der det var ventet en økning, mener han.

Det var ventet en økning fra 4,2 til 4,3 prosent ledighet, men i stedet viste tallene 4,1 prosent. Dette er laveste ledighetsrate siden februar.

VIL VENTE OG SE: Nye, sterke jobbtall gjør Dane Cekov enda mer sikker på at Fed vil vente lenge før renten kuttes. Foto: Iván Kverme

Sysselsettingstallet omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall, og får stor oppmerksomhet blant markedsaktører.

På forhånd var det ventet en jobbvekst på 110.000 ifølge Trading Economics. DNB Carnegie på sin side ventet 120.000.

– Dette gir Fed og Jerome Powell rett i at de kan ta seg god tid og se an effekten av økt toll på inflasjonen før det eventuelt kommer renteendringer, mener Cekov.

– Kanskje først desember

– Nå blir det kanskje ikke rentekutt fra Fed i juli?

– Nei, juli kan parkeres! Et rentekutt i september er også blitt mer usikkert, så det kan være at Fed nå først kutter renten i desember, hvis inflasjonen ikke overrasker underveis eller arbeidsmarkedet snur.

Cekov tror at ledighetsraten minst måtte steget fra 4,2 til 4,3-4,4 prosent for at et juli-kutt fortsatt skulle være mer enn en hypotetisk mulighet.

Selv de notoriske renteduene i Citi Economics mente på forhånd at ledigheten måtte til 4,4-4,5 prosent for å kunne snakke om et kutt i juli.

«Et sterkt arbeidsmarked gjør det vanskeligere for Fed å kutte renter, og det forplanter seg gjennom alt fra globale renteavkastninger til selskapsprising og valutastrømmer», skrev Nordnet-analytiker Roger Berntsen.

Fed på glid

Ved rentemøtet i juni var Fed langt unna å signalisere noe snarlig rentekutt. Med minste mulige margin opprettholdt Fed signalet om at det sannsynligvis blir to kutt senere i år, men var snublende nær å lande på bare ett kutt.

I ukene etter har imidlertid flere Fed-representanter hintet om at svake tall ville kunne gi et rentekutt i juli. Fed-sjefen Jerome Powell har også sagt at renten trolig ville vært kuttet allerede om det ikke var for president Donald Trumps toll-politikk.

Så langt har det ikke vært håndfaste bevis på at økt toll øker inflasjonen. De ferske inflasjonstallene i kjerne-PCE viser en månedsvekst på 0,2 prosent, der Feds prognose for året tilsier en månedsvekst på 0,3 prosent.

Rentemarkedet svarte med en økning på fem basispunkter i tiårsrenten på vurderingen av at det nå er bare å glemme et snarlig rentekutt.

Før «payrolls»-tallene priset rentemarkedet inn 25 prosent sannsynlighet for et rentekutt i juli og totalt 2,7 rentekutt i år. Det endret seg umiddelbart til bare 5 prosent sannsynlighet for juli og totalt to kutt i løpet av 2025. Dollaren trakk også rett opp på de sterke arbeidsmarkedstallene.