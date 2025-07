Gjestekommentar

Kari Due-Andresen, sjeføkonom og adm. direktør, Akershus Eiendom. Foto: Ivan Kverme

Det skal litt til å trekke opp samlet konsumprisvekst i et land. For at det skal skje, må det generelle prisnivået, som inkluderer alle varer og tjenester, løfte seg. For at samlet prisvekst skal løfte seg vesentlig, holder det ikke at prisene på noen få varegrupper stiger.

Tidligere i år var både markedsaktører og sentralbanker redde for at Trumps tollkaos skulle bidra til å trekke prisveksten opp på global basis. Dette har ikke skjedd, i alle fall ikke så langt. I USA, eurosonen, Sverige og Norge har inflasjonen overrasket på nedsiden i andre kvartal. Hvorfor det? Kort sagt har den prisdrivende effekten av Trumps toll vært mindre enn ventet.

Ned, selv i USA

USA vil antakelig være det landet som kan vente seg størst inflasjonseffekt av økt toll. Dette er blant annet fordi USA trolig vil være det landet hvor samlet importtoll øker mest. I USA har man de siste månedene riktignok observert at prisveksten på enkelte importerte og importkonkurrerende varegrupper har trukket opp som følge av høyere tollsatser. Men dette har blitt oppveiet av at svakere etterspørsel har bidratt til at prisveksten på andre varegrupper og tjenester har avtatt raskere.

I sum har dette ført til svakere inflasjon i USA enn tidligere forutsett. Målt ved konsumprisindeksen har både samlet inflasjon og kjerneinflasjonen i USA fortsatt å avta gjennom andre kvartal og er nå nede på 2-tallet.

Rentekutt i Europa

I eurosonen tilsier erfaringene så langt at Trumps toll ikke vil trekke prisveksten opp, men ned. Årsaken er at den dominerende virkningen kommer i form av svakere økonomisk aktivitet. Lønnsveksten har blitt dempet som følge av utsikter til svakere produksjon. Dette demper igjen innenlandsk prispress. ESB har følgelig senket styringsrenten tre ganger siden mars for å støtte opp om økonomien.

I juni satte Riksbanken renten ned til 2 prosent og senket prognosen for inflasjon som følge av at svakere etterspørsel trolig vil dempe prisveksten framover.

