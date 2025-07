Finansmarkedene klatrer en vegg av usikkerhet

Geopolitiske konflikter, handelskrig og spådommer om store økonomiske omveltninger har ikke stått i veien for nye toppnoteringer i aksjemarkedene. Er det en fare for at det vi leser i avisene er overdramatiseringer?

Usikkerheten knyttet til den nye amerikanske presidentens handelspolitikk nådde rekordhøye nivåer tidligere i år. Basert på historiske episoder, som i 2018–2019, forventet mange økonomer en betydelig oppbremsing i investeringer og økonomisk aktivitet i kjølvannet av uroen. Goldman Sachs fremhever nå at det finnes få, om noen, spor av en slik utvikling. Globalt har investeringer, ansettelser og privat forbruk vist god motstandsdyktighet gjennom første halvår. I mai og juni har vekstprognosene faktisk blitt justert mer opp enn ned.

Goldman Sachs peker på to hovedforklaringer. For det første: usikkerhet i industrien kan føre til at investeringer i nye fabrikker utsettes, men dette utgjør en så liten andel av BNP i de største økonomiene at det knapt synes i statistikken. For det andre: handelsuro har historisk sett hatt størst effekt når den sammenfaller med forverrede finansielle forhold – som fallende aksjekurser, valutauro og økte finansieringskostnader. I år har imidlertid rammebetingelsene for næringslivet i mange land blitt bedre, med stigende aksjekurser og lavere lånekostnader. Dette har motvirket effektene av økt usikkerhet rundt tollsatser.

Strukturelle endringer skaper også muligheter

BlackRock peker på at finansmarkedene har mistet flere av sine etablerte stabilisatorer. Dette har ført til høyere følsomhet for kortsiktige nyheter fra økonomien og politikken. Blant annet trekkes det frem økt usikkerhet rundt inflasjonsutviklingen, svekket disiplin i finanspolitikken i USA og Europa, og tvil om den amerikanske sentralbankens uavhengighet. Tidligere fungerte slike faktorer som ankerpunkter, som kunne hjelpe langsiktige investorer med å se gjennom kortsiktig markedsstøy.

At slike viktige forutsetninger nå endres har bidratt til at markedsaktørene må revurdere prisingen av ulike verdipapirer nærmest kontinuerlig – basert på nyhetsoverskrifter og politiske signaler. Dette kan ikke bare gi større kursbevegelser, men også økte avkastningsforskjeller mellom sektorer, regioner og selskaper – noe som igjen kan gi bedre forutsetninger for de flinkeste aktive forvalterne til å skape meravkastning.

Bedre forutsigbarhet på kort enn på lang sikt?

Ifølge BlackRock er fem «megatrender» i ferd med å forme en ny økonomisk æra: demografiske endringer, kunstig intelligens og digital disrupsjon, geopolitisk fragmentering, endringer i det finansielle systemet, og overgangen fra fossil til fossilfri energi. Samspillet mellom disse kreftene gjør, ifølge BlackRock, de neste 5–10 årene mer uforutsigbare enn de neste 6–12 månedene. Til tross for høy politisk usikkerhet finnes det nemlig økonomiske og strukturelle forhold som begrenser hvor raskt endringer kan skje.