USAs president Donald Trump ilegger 25 prosent toll på japanske og sør-koreanske varer fra 1. august, opplyses det i to separate innlegg på Truth Social, som består av brev henvendt til landenes statsministre.

Han hevder handelen med Japan og Sør-Korea hittil ikke har vært rettferdig overfor USA, men at amerikanerne er villige til å fortsette å samarbeide med japanerne så lenge det blir mer balansert.

I brevet til Japans statsminister Ishiba Shigeru skriver Trump blant annet at han mener tollen på 25 prosent er lavere enn nødvendig, og at tollen er nødvendig for å sikre USAs nasjonale sikkerhet.

«Vennligst forstå at 25 prosent er langt mindre enn det som egentlig trengs for å eliminere handelsunderskuddet vi har med deres land. Som De vet, vil det ikke bli ilagt noen toll dersom Japan, eller selskaper innen deres land, velger å bygge eller produsere varer innenfor Amerikas Forente Stater. Faktisk vil vi gjøre alt vi kan for å sikre raske, profesjonelle og rutinemessige godkjenninger — med andre ord, i løpet av noen få uker», skriver presidenten.

«Dersom De av en eller annen grunn velger å heve Deres egne tollsatser, vil ethvert beløp dere legger til, bli lagt oppå de 25 prosent vi ilegger. Vennligst forstå at disse tollene er nødvendige for å rette opp mange års japansk tollpolitikk, ikke-tollpolitikk og handelshindringer, som har forårsaket disse uholdbare handelsunderskuddene mot Amerikas Forente Stater. Dette underskuddet er en stor trussel mot vår økonomi og, faktisk, vår nasjonale sikkerhet», påstår Trump.

Han skriver til slutt at tollen muligens kan nedjusteres hvis landet fjerner alle former for handelsbarrierer på amerikanske varer.