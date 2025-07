Drit i PE, Nicolai – kjøp gull!

Når politikere velges for maksimalt fire år av gangen, er det opplagt at det er umulig å bygge en politisk karriere på å snu denne utviklingen. Og hvordan kan den snus – på kort, mellomlang og lang sikt? Det finnes egentlig kun én mulighet: pengetrykking. Man må fortsette å undergrave verdien av (papir)penger slik at man kan skattlegge fordringshavere med en usynlig skatt, og forsøke å holde utgiftsveksten i offentlig sektor lavere enn inflasjonen.

Det er dette finansmarkedene nå priser inn: Gullprisen stiger dag for dag. Oljefondet, som har hatt en verdi på over 20.000 milliarder kroner, er en del av et kunstig oppblåst internasjonalt finansielt system – og en del av den «asset-inflasjonen» som inngår i det bredere inflasjonsbildet. Er det egentlig fornuftig at vi har over 200 prosent av norsk BNP investert i amerikanske verdipapirer gjennom Oljefondet, når Trump og Bessent ønsker å desimere verdien av den amerikanske valutaen og truer med ekstraskatt på «overdreven» avkastning for utlendinger?

Grafikk: Norne Securities

Gratis lunsj!

Gull, som nå mange vender seg mot fordi tilliten til papirpenger svekkes, fungerer godt i en portefølje og har sterke diversifiseringsegenskaper. En portefølje med for eksempel 65 prosent aksjer, 25 prosent internasjonale obligasjoner og 10 prosent gull – i stedet for 70 prosent aksjer og 30 prosent obligasjoner (som omtrent tilsvarer Oljefondets nåværende fordeling) – har de siste 25 årene gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,3 prosent, mot 6 prosent med bare aksjer og obligasjoner. Volatiliteten har ligget på rundt 6,7 prosent i begge tilfeller – med andre ord en såkalt gratis lunsj!

For Oljefondet kunne 1,3 prosentpoeng høyere årlig avkastning over 25 år ha tilført fondet 7.000 milliarder kroner ekstra. Gull er ikke nødvendigvis alltid en strålende investering – men det er en god forsikring: Mot internasjonal valutauro, store maktforskyvninger og ukontrollert prisvekst. At «forsikringspremien» – gullprisen – nå øker, er derfor helt naturlig.

Hva er alternativet til gull? Vel, det må vel være mer «retro»-aktiva som oljebrønner, naturgassforekomster, vannkraft og fisk i merder ute i havet. Og slike verdier er det jo langt vanskeligere å finne.