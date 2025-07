Hassett møtte president Donald Trump om jobben som sjef for sentralbanken minst to ganger i juni, ifølge Wall Street Journal som viser til kilder med kjennskap til saken.

Trump har tidligere sagt at han har tre eller fire personer i tankene som kandidater til toppjobben i USAs sentralbank Federal Reserve.

Tidligere medlem av sentralbankstyret Kevin Warsh anses som favoritt, men også Hassett, nåværende styremedlem Christopher Waller og finansminister Scott Bessent er blant de fremste kandidatene, ifølge WSJ.

Trump har gjentatte ganger gått hardt ut mot nåværende sentralbanksjef Jerome Powell for at renten ikke er satt ned. Han har blant annet kalt Powell for dum og har ment at sentralbanksjefen har gjort en dårlig jobb.

