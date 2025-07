Ny tollrunde fra Trump: Brasil får 50 prosent toll

President Donald Trump fortsetter å øke presset på USAs handelspartnere. Onsdag kveld offentliggjorde han flere nye tollbrev på Truth Social. Brasil topper listen med en kraftig ny sats på 50 prosent.

– Brasil er et eksempel på et land som har behandlet oss dårlig, sa Trump til pressen i Washington onsdag.

Senere onsdag kveld bekrefter han på Truth Social at et brev er sendt til president Lula da Silva i Brasilia. I tollbrevet til Brasil viser Trump til behandlingen av tidligere president Jair Bolsonaro, og krever at tiltalen mot ham droppes. Han kaller rettssaken «en heksejakt som må avsluttes umiddelbart».

Den nye tollsatsen på brasilianske varer utgjør den klart høyeste i denne ukens runde med tollsatser.

Markant høyere enn øvrige land

Tidligere onsdag ble det kjent at varer fra Filippinene får 20 prosent toll, mens Brunei og Moldova ilegges 25 prosent. Algerie, Libya og Irak får satser på 30 prosent. At Brasil ilegges 50 prosent, er en sterk opptrapping.

Trump omtalte tollsatsene som «bare 20, 25 og 30 prosent» i flere av brevene, men kommenterte ikke den høyere Brasil-satsen direkte i sosiale medier.

Opprinnelig skulle de nye satsene tre i kraft 9. juli, men er nå utsatt til 1. august.

EU og Norge er foreløpig ikke blant dem som har mottatt tollbrev. Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) bekreftet tirsdag at det pågår samtaler med USA, men understreker at Norge må være forberedt på høyere toll fra august.