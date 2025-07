Blandet i Asia - oppgang i Sør-Korea etter rentebeslutning

Torsdag er det nok en gang blandet stemning på børsene i Asia, til tross for at Wall Street endte gårsdagen i grønt. Markedene preges av at Sør-Koreas sentralbank besluttet å holde renten uendret, samt at USAs president Donald Trump innførte en toll på 50 prosent på brasilianske importvarer fra og med 1. august.

I Japan faller Nikkei 225-indeksen 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,7 prosent. Sør-Koreanske Kospi stiger 1,0 prosent. Den sørkoreanske sentralbanken holdt torsdag renten uendret på 2,5 prosent.

Straits Times i Singapore nådde en ny all-time high torsdag, og ligger ved 7-tiden opp 0,4 prosent. Det er den fjerde dagen på rad med oppgang for børsen i Singapore.

Den indiske indeksen Nifty 50 faller 0,2 prosent. Australske S&P/ASX 200 stiger 0,7 prosent.

I Kina ligger Hang Seng-indeksen i Hongkong opp 0,1 prosent, mens CSI 300 på fastlandet er opp 0,3 prosent.