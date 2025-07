Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent på årsbasis i juni, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er det samme som i mai. Konsensusestimatet lå i forkant av tallene på 3,1 prosent, ifølge Trading Economics.

Fra mai til juni steg prisene 0,2 prosent.

– Dette var helt i tråd med våre og Norges Banks prognoser og dermed også helt nøytralt. Norges Bank har indikert et nytt rentekutt i september og kan holde seg til det etter dagens tall, kommenterer makroøkonom Karine Alsvik Nelson i Handelsbanken.

– Samtidig så var det en bred oppgang i kjerneinflasjonen fra mai og prisveksten på både norskproduserte varer og tjenester og importerte konsumvarer steg i juni. Så nedgangen i kjerneinflasjonen har fremdeles flatet ut rundt 3-tallet og Norges Bank venter også at den vil holde seg på dette nivået de neste månedene.

– Vi tror Norges Bank nøyer seg med ett rentekutt til i år, i september.

SJEFSØKONOM: Kyrre Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge mener den flate prisveksten betyr rentekutt i september. Foto: Sparebanken 1 Sør-Norge

Det tror også sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

– Godt nytt for flere rentekutt! Overordnet ligger inflasjonstallene tett opp mot Norges Banks forventninger. Faktisk er samlet inflasjon noe lavere enn ventet, og det styrker bildet av at vi er i rute for et nytt rentekutt. Jeg mener dette øker sannsynligheten for et nytt kutt allerede i september.

Trakk i hver sin retning

– Prisutviklingen fra mai til juni i år var for de fleste varer og tjenester nokså lik prisutviklingen vi så for samme periode i fjor. Det gjør at tolvmånedersveksten i KPI holdt seg uendret fra forrige måned, sier Camilla Rochlenge, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Utviklingen i prisene på strøm og flyreiser trakk i hver sin retning, og bidro til den uendrede veksttakten, skriver byrået.

– Prisene på strøm falt fra mai til juni i år, mens de steg på samme tid i fjor. Dette trekker tolvmånedersveksten ned. Samtidig steg prisene på flyreiser mer i år sammenlignet med på samme tid i fjor, som trekker prisveksten opp, sier Rochlenge.