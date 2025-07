Strateg: – Markedet sitter på en tønne nitroglyserin

Den kontrære økonomen og strategen i Société Générale, Albert Edwards, som er selvutnevnt «uber bear», eller evig pessimist, mener det britiske obligasjonsmarkedet står foran en alvorlig krise.

Det er 15 år siden Bill Gross, også kjent som «obligasjonskongen», uttalte at det britiske obligasjonsmarkedet var i alvorlig fare. Katastrofen ble den gang avverget takket være omfattende kvantitative lettelser.

Nå er aktører i obligasjonsmarkedet – de såkalte Bond Vigilantes – klare til å «slippe løs sitt finanspolitiske raseri», fordi de er lei av populistiske politikere som ikke evner grunnleggende budsjettering, mener Edwards. Disse Bond Vigilantes leter etter en syndebukk, og det blir stadig tydeligere at Storbritannia kan bli det første landet som rammes.

Les også Roper varsko om belånte hedgefond Et knippe hedgefond sitter med nesten all belåningen i britiske statsobligasjoner. Bank of England advarer mot overdrevne markedsbevegelser.

Strateg spår armageddon: – Japan er lunten, USA er bomben Albert Edwards i SocGen mener kollapsen i Japans obligasjonsmarked kan bli gnisten som utløser en global finansiell krise.

Strateg hyller børsuro: – Det beste Trump har gjort President Trump får ros av Société Générale for å ha blåst skummet av aksjemarkedet. Samtidig får sentralbankene hard kritikk.

BEAR: Strateg Albert Edwards i SocGen. Foto: X

– Bond Vigilantes mister tålmodigheten med populistiske politikere som ikke ser ut til å mestre grunnleggende budsjettregning. De leter etter en syndebukk, og det blir stadig tydeligere at Storbritannia godt kan bli det første landet som rammes for fullt. I kjølvannet kan budsjettfadesen til Liz Truss i september 2022 fremstå som et teselskap sammenlignet med det som nå nærmer seg. Gjennom en rekke ydmykende retrettforsøk har den britiske regjeringen – til tross for sitt enorme flertall – mislyktes med å få gjennomført velferdskutt i parlamentet, og dette har plassert det britiske statsobligasjonsmarkedet midt i skuddlinjen, skriver han.

Til tross for at de finanspolitiske regnestykkene ser verre ut i USA, Frankrike og Japan, kan Storbritannia være i en mer utsatt posisjon fordi landet ikke har de samme beskyttelsene som de nevnte. USA har dollaren, Japan har store innenlandske spareoverskudd, og Frankrike har eurosonen i ryggen.

– Hva har den britiske regjeringen nå som den har mistet investorenes tillit? Ikke stort, skriver Edwards.

– Jeg tror Bill Gross hadde rett i at det britiske Gilt-markedet sitter på en tønne nitroglyserin, heter det.