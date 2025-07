Valutasjef ser kollaps: – Den mest undervurderte risikoen

For noen dager siden sendte en svært høytstående representant for Trump-administrasjonen et brev til sentralbanksjef Jerome Powell. Representanten stilte spørsmål ved om Powell hadde feilinformert Kongressen i forbindelse med kostnader knyttet til oppussingen av sentralbankens hovedkvarter.

Enkelte mener dette kan åpne døren for at president Trump får det juridiske grunnlaget til å avsette Powell med saklig grunn, ifølge Deutsche Banks sjef for valutaanalyse, George Saravelos.

Trump har gjentatte ganger forsøkt å presse Powell til å kutte renten, og har kalt sentralbanksjefen «Mr. Too Late, a major loser». Senest mandag uttalte Trump at renten burde være 1 prosent, ned fra dagens nivå på 4,25–4,50 prosent.

Ikke så uvanlig

Ifølge Saravelos priser markedet inn en svært lav sannsynlighet for en Powell-exit. På prediksjonsmarkedet Polymarket er det priset inn 18 prosent sannsynlighet for at Powell blir fjernet av Trump innen utgangen av 2025. På grunn av den lave sannsynligheten vil en slik hendelse trolig utløse en kraftig markedsreaksjon.

At sentralbankens uavhengighet blir svekket under politisk press, er ikke så uvanlig som det kan fremstå, skriver Saravelos. «Treasury–Fed Accord» i 1951 la grunnlaget for Federal Reserves moderne uavhengighet, men på 1970-tallet ble denne svekket under sentralbanksjef Arthur Burns, som følge av politisk press.

«Med Fed plassert på toppen av det globale dollardominerte pengesystemet, er det også åpenbart at konsekvensene ville kunne få ringvirkninger langt utover USAs grenser,» skriver Deutsche-toppen.

Markedsreaksjon

«Empirisk og akademisk forskning er ganske tydelig her: I ekstreme tilfeller kan både valuta- og obligasjonsmarkedet kollapse samtidig, da inflasjonsforventningene øker, realavkastningen faller og risikopremiene stiger på bakgrunn av institusjonell forvitring,» skriver Saravelos.

Effekten i aksjemarkedet kan være mer tvetydig, ettersom aksjer i bunn og grunn er krav på realaktiva. Saravelos viser til aksjeoppgangen i Tyrkia under den ukonvensjonelle pengepolitikken til sentralbanken der i landet.

«Det er vanskelig å kvantifisere effekten på valuta- og rentemarkedene, men i løpet av de første 24 timene etter en kunngjøring om at Powell blir avsatt, forventer vi et fall i den handelsveide dollaren på minst 3–4 prosent, sammen med et sell-off i amerikanske rentepapirer på 30–40 basispunkter. Vi venter at fallet vil være størst i lange renter (bakenden av kurven). I likhet med det vi så i april, ville korrelasjonen mellom dollar og obligasjonsmarkedet trolig snu kraftig positiv (begge faller samtidig),» skriver valutasjefen, og avslutter:

«Vi mener at en eventuell fjerning av Jerome Powell er en av de mest undervurderte hendelsesrisikoene i markedet de kommende månedene.»