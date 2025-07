Inflasjonen tiltar i USA

Inflasjonen i USA var på 0,3 prosent på månedsbasis og 2,7 prosent på årsbasis i juni, viser ferske CPI-tall tirsdag.

Dette var helt i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics.

Det utgjør imidlertid en markant oppgang fra mai, da inflasjonen var på 0,1 prosent på månedsbasis og 2,4 prosent på årsbasis.

Årsveksten er den høyeste siden februar i år, løftet av høyere prisvekst for matvarer, transport og bruktbiler. Prisene på husly bidro mest til den høyere prisveksten fra mai til juni, men bensinprisene trakk også opp.

Under konsensus – igjen

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,9 prosent på årsbasis i juni, mot 0,1 og 2,8 prosent i mai.

Her var det ventet en større oppgang – til henholdsvis 0,3 og 3,0 prosent.

Juni er dermed femte måned på rad at kjerneinflasjonen kommer inn under konsensus.

En kjerneinflasjon på 0,2 prosent på månedsbasis er imidlertid sammenfallende med Federal Reserves inflasjonsmål, poengterer Bloomberg.

TROR FED AVVENTER: Karine Alsvik Nelson, makroøkonom i Handelsbanken. Foto: Are Haram

– Heller september enn juli

Karine Alvik Nelson, makroøkonom i Handelsbanken, påpeker at president Donald Trumps tollsatser fortsatt ikke er veldig synlige i de amerikanske inflasjonstallene – og at det er usikkert hva nettoeffekten av disse vil være.

– Det taler for en fortsatt avvende sentralbank. Spesielt når arbeidsmarkedet holder seg oppe bedre enn forventet, sier Nelson.

Neste rentebeslutning fra Fed kommer onsdag 30. juli. Nelson vurderer at døren for et rentekutt da i praksis er blitt stengt med de seneste jobbtallene fra USA.

– Rentemarkedet viser fremdeles bare en marginal sjanse for kutt nå etter tallene. Det er nok heller september som gjelder, men heller ikke da er det fullt priset inn et kutt, sier hun.

– Sett ned renten nå

Til sammenligning mener president Trump at styringsrenten i USA er minst 3 prosentpoeng for høy. Han har ved flere anledninger uttrykt misnøye med nåværende Fed-sjef Jerome Powell og sagt at han håper Powell går av.

Etter tirsdagens inflasjonstall retter Trump nye skyts i retning Powell.

«Konsumprisene er lave. Sett ned renten nå,» skriver Trump på sin egen plattform, Truth Social. Han hevder prisnivået i USA er lavt, skriver NTB.

Styringsrenten i USA har ligget i intervallet 4,25–4,50 prosent siden desember i fjor.