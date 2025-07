Overraskende utvikling: – Gjør ikke jobben noe enklere

Inflasjonen i Storbritannia økte til 3,6 prosent i juni, det høyeste nivået siden januar i fjor, viser nye tall fra Office for National Statistics onsdag.

Måneden før var den på 3,4 prosent, og den var ventet å bli værende på dette nivået i juni, ifølge Trading Economics.

Transportpriser – og drivstoffkostnader – bidro mest til den høyere inflasjonen. Flybilletter trakk også opp, mens matinflasjonen økte til 4,5 prosent, det høyeste siden februar i fjor, løftet av kaker og cheddarost.

På månedsbasis var konsumprisveksten på 0,3 prosent, opp fra 0,2 prosent måneden før. Også månedsveksten var ventet å være uendret.

Kjerneinflasjonen viser samtidig en uventet økning til 3,7 prosent i juni, mot en mai-måling på 3,5 prosent og konsensus på 3,5 prosent. Månedsveksten på 0,4 prosent var dobbelt så høy som i mai, da den var på 0,2 prosent. Her lå forventningen på 0,2 prosent.

– Gjør ikke jobben noe enklere

Bank of England, den britiske sentralbanken, har et inflasjonsmål på 2 prosent, og oppmerksomheten rettes nå mot sentralbankens rentesetting, skriver Bloomberg.

Sentralbanksjef Andrew Bailey har signalisert at flere rentekutt er på vei, men i markedet priser tradere nå inn en lavere sannsynlighet for ytterligere lettelser innen årsslutt.

– Økonomien sliter tydeligvis fortsatt med å riste av seg en periode med seig inflasjon, sier George Rogers i JPMorgan til nyhetsbyrået.

– Denne høyere enn ventede inflasjonsmålingen gjør ikke sentralbankens jobb noe enklere, tilføyer han.

For en måned siden besluttet Bank of England å holde styringsrenten uendret på 4,25 prosent, men flere medlemmer i den pengepolitiske komiteen stemte for rentekutt, og bidro så til styrkede forventninger om et rentekutt på rentemøtet i august.

Press i detaljhandelen

Aktører i detaljhandelen mener forøvrig at den høye matinflasjonen skyldes nylige økninger i arbeidsgiveravgifter og minstelønn, begge oppjusteringer som trådte i kraft i april.

– Til tross for hard konkurranse i detaljhandelen, har den vedvarende effekten av det seneste budsjettet og svake avlinger forårsaket av ekstremvær ført til at prisene for forbrukerne stiger, sier Kris Hamer, innsiktsleder hos British Retail Consortium, ifølge Bloomberg.