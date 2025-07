Fed-topp enig med Trump: Kutt renten nå

Fed-topp Christopher J. Waller holdt en tale i New York torsdag, der han argumenterte for at sentralbanken bør kutte renten ved neste møte.

Waller forklarte at tolløkningene sannsynligvis ikke vil føre til vedvarende inflasjon, men kun en midlertidig økning i prisene. I tillegg mener han at momentumet i den bredere økonomien har avtatt betydelig, og at rentekomiteen derfor bør legge mer vekt på sysselsettingen.

Waller blir dermed én av to sentralbankmedlemmer som har gitt støtte til rentekutt denne måneden, med henvisning til at tolløkningene er et engangstilfelle som kan bortfeies.

Risk on

Kommentarene fra Waller, kombinert med Netflix-tallene torsdag kveld, fikk ifølge Goldman Sachs risikoappetitten til investorene opp.

«Markedene steg i løpet av natten etter at Waller tok til orde for rentekutt i juli, noe som forsterket det duete narrativet fra Fed. Dette ble ytterligere understøttet av at Netflix oppjusterte sin guiding, som forsterket den positive stemningen etter sterke resultater fra TSMC,» skriver meglerhuset i en morgenkommentar.

1–2 kutt i år?

I swapsmarkedet er det priset inn 1,78 rentekutt i løpet av 2025. For nøyaktig en uke siden var det priset inn to kutt.

Sannsynligheten for et rentekutt på det kommende møtet 30. juli er derimot kun 2,6 prosent, til tross for Waller sine uttalelser.

«Foruten Trumps vedvarende press og de duete uttalelsene fra Christopher Waller og Michelle Bowman, ville ikke september vært aktuelt,» skriver valutastrateg Francesco Pesole hos ING.

Presser Powell

President Donald Trump har ikke lagt skjul på sin misnøye med sentralbanksjef Jerome Powell. Onsdag ble det meldt at en tjenesteperson i Det hvite hus uttalte at Trump trolig vil sparke Powell snart. Kort tid senere avviste Trump ryktene:

– Jeg utelukker ingenting, men det er høyst usannsynlig, sa Trump på spørsmål om han ville sparke sentralbanksjefen.