Liten opptur for Trump

Forbrukertilliten i USA var lite endret i juli sammenlignet med måneden før, viser foreløpige tall fra University of Michigan.

Den overordnede forbrukertillitsindeksen steg fra 60,7 til 61,8 poeng. Ifølge Trading Economics var det ventet en mindre oppgang – til 61,5.

Selv om indeksen har nådd sin høyeste verdi på fem måneder, er den fortsatt hele 16 prosent under nivået fra desember 2024, og dessuten godt under det historiske gjennomsnittet, påpeker Joanne Hsu, direktør for undersøkelsen som danner grunnlaget for indeksen.

Hun poengterer videre at forbrukertilliten neppe vil ta seg opp igjen med mindre forbrukerne føler seg sikre på at inflasjonen ikke vil forverres.

Les også Advarer om boble: Investorflukten tiltar Amerikanske aksjer er på kort tid blitt mye mindre attraktive. Forvaltere peker på Donald Trump og den politiske risikoen i USA.

Trump-bekymring

Dessuten legger bekymring rundt president Donald Trumps tollpolitikk en demper på stemningen, skriver Bloomberg.

– Forbrukernes forventninger om forretningsforhold, arbeidsmarkeder og til og med deres egne inntekter er fortsatt lavere enn for et år siden, sier Hsu, ifølge nyhetsbyrået.

– Når det er sagt, antyder de to seneste månedenes oppgang at forbrukerne tror risikoen for worst-case-scenarioene de ventet i april og mai, har avtatt, sier hun.

Underindeksen for forbrukernes forventninger gikk opp fra 58,1 til 58,6 i juli, mens konsensus lå på 55,0. Vurderingen av nåværende forhold gikk opp fra 64,8 til 66,8, mot en forventning på 63,9.

Les også Frykter ny Liberation Day: Trump har for høy selvtillit Trump har fått økt selvtillit etter sterk børsoppgang. Jefferies frykter at TACO-traden kan sprekke.

Nedjusterer inflasjonen

Inflasjonsforventningene peker nå mot en prisvekst på 4,4 prosent det neste året, ned fra tidligere 5,0 prosent. På lengre sikt forventes det nå en inflasjon på 3,6 prosent, mot en forventning om 4,0 prosent i juni.

Begge målingene har dermed falt til det laveste nivået siden februar i år, men begge ligger også stadig over målingene fra desember.

Dette indikerer at forbrukerne fortsatt ser stor risiko for at inflasjonen vil øke i fremtiden, ifølge Hsu.

Datainnsamlingen til forbrukertillitsindeksen ble avsluttet 14. juli.