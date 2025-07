Europa, du må ikke sove

I sommer hadde jeg gleden av å være på en økonomikonferanse i Wien. En fantastisk flott by, med spennende foredrag i Den østerrikske sentralbanks lokaler. En gjestmild vert som serverte eksepsjonelt god kaffe. Perfekt kaffe var det!

På konferansen var det mye hoderysting – akking og stønning - over skadene Donald Trump har påført amerikansk økonomi. Men få så alvoret i hva den nye tid betyr for Europa. Noe som det er på tide at vi alle gjør.

For Trump og gjengen er internasjonal handel et nullsumspill. Europa må bare finne seg i at amerikanerne i økende grad vil tenke på seg selv og sitt eget beste.

Veien til vekst

Det er bare et år siden at jeg trodde på en verden hvor frihandel kunne blomstre, statsgjeld ikke var noe uoverkommelig problem, og hvor de fleste folkeslag ville kunne oppleve en gradvis vekst i sin levestandard. Finansmarkedene var beskyttet av lover og regler som var så sterke at våre sparepenger kunne flyttes over landegrensene sømløst.

Sterkt gjeldssatte økonomier har heller ikke hatt store problemer med å låne opp de midler som låntagerne trengte, ei heller å plassere overskuddene som de rike land opparbeider seg.

Men opp gjennom årene har det som engang var relativt små ubalanser økt i omfang. Avleiringen av disse er også stor opphoping av formue hos overskuddsland med ditto underskudd hos andre. EU har i økende grad satset på overskudd i utenrikshandelen som veien til vekst.

Men nå sier den amerikanske presidenten Donald Trump stopp. For en verden med frihandel ser mer og mer ut som en allmenning som har blitt for hardt utnyttet. Amerikanerne vil rett og slett redusere sine handelsunderskudd. De ønsker seg at europeiske produsenter av varer, og da spesielt av maskiner, skal flytte sin produksjon fra Europa til USA. Når europeerne klager over at dette er urettferdig, så sier bare amerikanerne at de gir litt blaffen i WTO-regler. Europeerne får bare akseptere sin skjebne.

Billig gass og dyre vesker

Den ventede gjennomsnittlige BNP-veksten for Euro-landene antas av eksperter å være om lag ett prosentpoeng per år. Det er ikke for hardt å si at europeiske ledere har neglisjert egen næringsutvikling og heller latt seg lene for tungt på: