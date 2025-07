Israel har innledet bakkeaksjon i Deir al-Balah

Samtaler om en våpenhvile mellom Israel og Hamas pågår stadig i Qatar. Internasjonale meglere sier imidlertid at det ennå ikke er noe gjennombrudd. En Hamas-tjenesteperson sa søndag til Reuters at opptrappingen og sultkrisen i Gaza forsurer samtalene.

Voldsom sult

Helsemyndigheter og hjelpearbeidere i Gaza har advart om enorme sultproblemer. Minst 19 har dødd av sult siden lørdag, ifølge helsedepartementet der, og sykehusene går tomme for drivstoff, matrasjoner og medisiner.

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (Unrwa) sier de får inn desperate meldinger fra Gaza, blant annet fra sine ansatte, om hungersnød. Matprisene har 40-doblet seg.

– Samtidig, rett utenfor Gaza, har Unrwa lagre med nok mat til å fôre hele befolkningen i mer enn tre måneder. Opphev beleiringen og la bistand komme trygt inn i stor skala, skriver organisasjonen på X.

Drept i matkø

Søndag ble flere titalls palestinere drept da de sto i matkø. Det laveste anslaget fra palestinske helsemyndigheter er på minst 67 drepte, mens det høyeste mandag ettermiddag var på rundt 80. Samtidig er det meldt om flere titalls sårede, flere kritisk.

Minst 36 mennesker som ventet på nødhjelp, ble drept lørdag.

Israels militære sier de søndag skjøt varselskudd for å fjerne det de beskriver som «en umiddelbar trussel» og sier at dødstallene som er fremmet, er overdrevne.

IDF sier også at de anser «innførselen av humanitær bistand til Gazastripen som en sak med høyeste prioritet». Videre heter det at de «jobber for å muliggjøre og tilrettelegge for innførsel sammen med det internasjonale samfunnet».

Krigen på Gazastripen brøt ut etter Hamas' angrep mot Israel 7. oktober 2023, da 1200 mennesker, de fleste sivile, ble drept og 250 tatt som gisler.

Mer enn 59.000 palestinere er drept i de israelske angrepene siden krigsutbruddet, ifølge palestinske helsemyndigheter. I tillegg er nesten hele befolkningen på 2,2 millioner mennesker fordrevet, og hele området er kastet ut i en humanitær krise.