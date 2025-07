Når vi snakker om verdens rikeste land, er det lett å tenke på penger, penger og mer penger. Den enkleste måten å måle dette på, er å se på bruttonasjonalprodukt (BNP) pr. innbygger til markedsvalutakurser. Her troner Sveits ifølge beregningene til The Economist øverst på listen, med en gjennomsnittlig inntekt på over 100.000 dollar i fjor – en sum som får de fleste av oss til å sikle litt på tastaturet.

Singapore og Norge følger hakk i hæl, med henholdsvis 90.700 og 86.800 dollar. Men – og her kommer den lille bismaken – Sveits er også et av verdens dyreste land. Så de høye lønningene smelter raskere enn en snømann i Sahara når regningene skal betales.

The Economist kommer hvert år med en økonomisk ranking som i år omfatter 178 land. Og heldigvis er det ikke bare antall sedler som teller. For å få et bedre bilde av folks levestandard justerer bladet inntektene for lokale priser – det vi kaller kjøpekraftsparitet (PPP). Og vips! Plutselig hopper Singapore forbi Sveits når pengene faktisk strekker lenger.

Dette gir jo litt mer mening. For hva er vel en million dollar verdt hvis en brødskive koster tusen kroner?

Norge foran Qatar

Men det finnes ifølge magasinet en enda lurere måte å måle rikdom på. For å virkelig forstå hva det vil si å være “rik”, må det tas høyde for fritid. Noen land klarer tross alt å generere skyhøye inntekter med færre arbeidstimer, noe som gir mer tid til å nyte livet – kanskje på hytta eller med en god bok.

Og når det justeres for både lokale priser og arbeidstimer, er det Norge som tar førsteplassen. The Economist skriver at vi har skjønt dette med arbeidstid og fritid, og beholder dermed tronen fra i fjor. Qatar og Danmark følger etter som gode eksempler på land som verdsetter balansen.

Og hva med de store gutta? Amerika, som er verdens største økonomi målt i BNP, ligger på fjerdeplass når vi kun ser på inntekt, men faller til sjuende og sjetteplass når levekostnader og arbeidstid tas med i betraktningen. Storbritannia må nøye seg med 19., 27. og 25. plass på de ulike målene.

Det er også interessant å se hvordan sosiale mønstre spiller inn. Land der få kvinner er i betalt arbeid, som Saudi-Arabia og Tyrkia, rangerer høyere på inntekt pr. time enn på inntekt alene, fordi inntektene er konsentrert blant færre mennesker.

På bunnen av listen finner vi Burundi, hvor de fleste under 17 år ikke er i arbeidsfør alder, og inntektene bare utgjør 0,15 prosent av Sveits’. Det er en brutal påminnelse om at ikke alle kan være sveitsiske finansakrobater – uansett hvor mye de justerer for priser.

Og neste gang du lurer på hvor rik du er, husk: Det handler ikke bare om hva du tjener, men også om hvor mye du må betale – og ikke minst, hvor mye fritid du har til å nyte det.