SSB: Industrien vokser, men forventer mindre

Det ble vekst i norsk industriproduksjon i andre kvartal 2025, melder Statistisk sentralbyrå i sin ferske konjunkturrapport torsdag. Oppgangen ledes an av produsenter av investeringsvarer, som igjen er drevet av høy aktivitet i leverandørindustrien til olje og gass.

Også sysselsettingen økte i kvartalet, og det er produsenter av investeringsvarer som står for mesteparten av veksten. Produsenter av konsum- og innsatsvarer melder også om økt bemanning.

Ordreinngangen flater ut

SSB melder om uendret ordretilgang fra hjemmemarkedet i 2. kvartal, og en liten nedgang i etterspørselen fra eksportmarkedet. For industrien samlet sett er den totale ordrebeholdningen stabil, men det er tydelige forskjeller mellom varetypene: Investeringsvarer har nedgang i ordrebeholdningen, konsumvarer ligger flatt, og innsatsvarer har en liten oppgang

Prisene for industriprodukter har fortsatt å stige, men i et lavere tempo enn tidligere. Innsatsprisene har derimot økt markant, spesielt for produsenter av konsumvarer, og det gjør at lønnsomheten i industrien totalt sett falt i 2. kvartal.

Den sammensatte konjunkturindikatoren, som kombinerer forventninger til produksjon, ordrebeholdning og lagre, falt fra 3,4 til 0,9 i 2. kvartal, og ligger nå under det historiske snittet på 2,9.

Tall over null indikerer vekst i produksjonen, men fallet viser at industrien venter svakere utvikling enn tidligere.

Kapasitetsutnyttelsen i industrien er nå 78,5 prosent, litt under det historiske snittet på 80 prosent, men relativt stabilt sammenliknet med forrige kvartal.

SSB peker også på at etterspørsel og konkurranse fortsatt er det som i størst grad begrenser produksjonen. Færre industriledere melder nå om mangel på kvalifisert arbeidskraft som en begrensende faktor, noe som kan tyde på at presset i arbeidsmarkedet avtar.