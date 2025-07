Stopper syklus: Slutt på rentekuttene

Den europeiske sentralbank (ESB) har torsdag besluttet å holde styringsrentene uendret. Refirenten holdes på 2,15 prosent, innskuddsrenten holdes uendret på 2,00 prosent, og den marginale utlånsrenten forblir på 2,40 prosent.

På forhånd var det også ventet at ESB og sentralbanksjef Christine Lagarde ville holde rentene uendret.

Dermed er en drøyt ett år lang kuttesyklus over. ESB har gjort åtte rentekutt siden mai 2024 , da styringsrenten var på 4,50 prosent. Rentekuttet i forrige måned var dessuten det syvende strake fra sentralbanken – etter en kort pause i juli i fjor.

Økonom: Gir mening

SER KUTT I SEPTEMBER: Karine Alsvik Nelson, makroøkonom i Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Karine Alsvik Nelson, makroøkonom i Handelsbanken, mener det gir mening med en vente-og-se-tilnærming fra ESB nå. Hun viser til at det bare er noen uker til neste rentemøte – 11. september – og at det trolig snart vil komme avklaringer i handelsforhandlingene mellom USA og EU.

– Vi tror på ett siste rentekutt fra ESB i september. Spesielt dersom den økonomiske utviklingen svekkes videre, sier hun.

– Vedvarende høy tjenesteinflasjon kan dempe behovet for ytterligere kutt, men økt usikkerhet eller et negativt utfall i handelsdialogen kan støtte behovet for kutt.

Alsvik Nelson viser til at det i rentemarkedet prises inn en 40 prosents sannsynlighet for ESB-kutt i september. Før torsdagens rentebeslutning var det priset inn ett ESB-rentekutt til i løpet av året, ifølge Trading Economics.

– Usedvanlig usikkert

Fra ESB-hold begrunnes torsdagens rentebeslutning med at inflasjonen for øyeblikket ligger på sentralbankens mål – inflasjonen i eurosonen var på 2,0 prosent i juni – og at innkommende informasjon stort sett er på linje med deres seneste prognoser.

Ved forrige rentebeslutning – i juni – presenterte ESB nye prognoser som peker mot at inflasjonen i eurosonen synker til 1,6 prosent neste år, før den stiger tilbake til 2,0 prosent i 2027.

«Det innenlandske prispresset har fortsatt å avta, mens lønningene vokser langsommere. Delvis som følge av tidligere rentekutt har økonomien så langt vist seg å være generelt robust i et utfordrende globalt miljø. Samtidig er miljøet fortsatt usedvanlig usikkert, spesielt på grunn av handelsdisputter,» heter det fra ESB torsdag.