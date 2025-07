«Inflasjonstallene er lave, men usikkerheten rundt nye tollsatser gjør at Fed holder igjen», skriver sjefanalytiker i SEB, Karl Steiner i en ny rapport.

Han viser til at markedet allerede priser inn et kutt i september, men nær 100 prosent sannsynlighet for uendret rente på møtet 30. juli. Samtidig peker han på at politisk støy og president Donald Trumps tolltrusler skaper betydelig usikkerhet for sentralbanken.

«Fed frykter at økte importkostnader kan gi nytt inflasjonspress, selv om kjernen i økonomien viser tegn til moderasjon», skriver Steiner.

SEBs sjefanalytiker Karl Steiner. Foto: SEB

Tollene truer veksten

SEB peker på at USA nå forhandler nye handelsavtaler, samtidig som Trump har varslet kraftige tolløkninger mot blant annet Brasil og Russland. Skulle dette materialisere seg, kan det gi høyere priser på varer og legge press på både inflasjon og arbeidsmarked.

«Hvis den effektive tollsatsen havner rundt 15 prosent, som vi forventer, vil det skape oppadgående press på prisene og økt fare for lavere sysselsetting», skriver sjefanalytikeren.

Første kutt i september

Steiner og hans team tror derfor ikke at juli-møtet blir starten på en rentekuttsyklus, men forventer tre kutt i 2025, i september, oktober og desember.

SEB venter ytterligere tre kutt i 2026, noe som vil bringe renten ned til 2,75–3,00 prosent.

«Vi tror arbeidsmarkedet vil svekkes utover høsten, og at dette vil støtte en mer ekspansiv pengepolitikk», skriver han.

Selv om enkelte medlemmer av komiteen i den amerikanske sentralbanken, blant annet Christopher Waller, har åpnet for kutt allerede i juli, er flertallet fortsatt avventende.

«Fed befinner seg i et klassisk vente-og-se modus», skriver Steiner.

Politisk press øker

SEB peker også på økende politisk press mot sentralbanken. Donald Trump har tidligere ytret ønske om å sparke Fed-sjef Jerome Powell, og dersom han vinner valget i november, kan Feds uavhengighet bli satt på prøve.

«Den politiske risikoen bør ikke undervurderes», skriver Steiner.