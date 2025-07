Med utsikter til langsom, men stabil vekst i år og neste år for den britiske økonomien, venter et flertall av økonomene i en Reuters-undersøkelse at den britiske sentralbanken vil kutte styringsrenten ytterligere to ganger i løpet av året.

Rentekuttene ventes på neste rentemøte 7. august og på møtet i november, melder nyhetsbyrået torsdag.

Dette på tross av forventninger om at den britiske inflasjonen vil ligge over sentralbankens inflasjonsmål på 2 prosent de kommende månedene.

Siden i fjor sommer har Bank of England senket styringsrenten fire ganger – fra 5,25 prosent til 4,25 prosent. Det seneste rentekuttet kom i mai , før det ble en pause i kuttene i juni.

Industrien bremser

I Reuters' undersøkelse blant 67 økonomer – utført i perioden 17. til 24. juli – peker medianen mot en økonomisk vekst på 1,1 prosent i år, det samme som i fjor. Neste år ventes veksten å øke til 1,2 prosent.

I første kvartal i år var BNP-veksten 1,3 prosent, mot 1,5 prosent kvartalet før. BNP har krympet ytterligere i april og mai, tynget av svak aktivitet i industrien, ifølge nyhetsbyrået.

Den britiske inflasjonen ble i juni målt til 3,6 prosent – det høyeste nivået siden januar 2024, og opp fra 3,4 prosent i mai.

Den ventes å ligge over Bank of Englands inflasjonsmål til minst utgangen av neste år. Økonomene venter et snitt på 3,2 prosent i år og 2,4 prosent i 2026, ifølge Reuters.