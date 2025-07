Storbritannia, Frankrike og Tyskland skal ha krisesamtale

Starmer omtaler lidelsene og sulten i Gaza som «ubeskrivelig og umulig å forsvare».

– Vi er alle enige om at det er tvingende nødvendig at Israel endrer kurs og slipper nødhjelp inn i Gaza, sier han.

– Selv om situasjonen har vært alvorlig en god stund, har den nådd nye dybder og fortsetter å forverres. Vi er vitne til en humanitær katastrofe, uttaler Starmer i en pressemelding.

Han vil holde et hastemøte med franske og tyske partnere fredag for å diskutere hva som kan gjøres for å «stoppe drepingen og få mat til mennesker som desperat trenger det».