Natt til fredag har det vært nye sammenstøt mellom de to sørøstasiatiske landene. Ifølge Wechayachai har det blitt brukt tunge våpen, inkludert artilleri og raketter mot to thailandske provinser.

Torsdag ble minst 14 personer, de fleste av dem sivile, drept på thailandsk side, ifølge landets myndigheter. Over 100.000 er evakuert fra grenseområdene.

Samtidig sier en regional tjenestemann i Kambodsja at minst en sivilist er drept og fem såret. Rundt 1500 kambodsjanske familier er evakuert fra distriktet Banteay Ampil i provinsen Oddar Meanchey.

FNs sikkerhetsråd skal fredag møtes for å diskutere konflikten, som for alvor blusset opp igjen torsdag da minst to sivile ble drept da soldater fra de to landene støtte sammen i et omstridt grenseområde.

Verken Thailand eller Kambodsja har så langt erklært krig mot den andre parten.

Den ulmende grensestriden mellom de to nabolandene har eskalert siden en kambodsjansk soldat ble drept i mai. Nylig ble fem thailandske soldater såret av en landmine mens de var på patrulje på det som skal ha vært thailandsk side av den omstridte grensa mellom Ubon Tatchathani og Preah Vihear-provinsen i Kambodsja.