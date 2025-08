Zelenskyj: Mulig møte med Putin

Saken ble diskutert da ukrainske og russiske forhandlere møttes i Tyrkia tidligere denne uka.

– Vi trenger å få slutt på krigen, noe som trolig begynner med et møte mellom ledere, opplyste Zelenskyj til medier fredag.

– I samtaler med oss så har de begynt å diskutere dette. Det er allerede framgang mot en form for møteformat.

Ukraina ønsker et slikt toppmøte og har også uttrykt håp om at USAs president Donald Trump kan være med. Trump har forsøkt å presse landene til å inngå en avtale for å få slutt på krigen.

Putin har tidligere sagt at han bare er villig til å møte Zelenskyj i sluttfasen av forhandlinger for å avslutte krigen.

Ukraina har foreslått et toppmøte innen utgangen av august, for å overholde en frist som Trump har satt. Men russiske myndigheter mener det er vanskelig å forestille seg at møtet kan holdes så raskt.

Zelenskyj sier også at Ukraina forsøker å sikre finansiering av ti amerikanske luftvernsystemer av typen Patriot. Så langt har Norge sagt seg villig til å betale for ett Patriot-system, mens Tyskland ifølge Zelenskyj skal betale for to.