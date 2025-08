Nok en gang er det USA som er i fokus, og Handelsbanken understreker i mandagens morgenrapport at det er tre nøkkelhendelser som vil prege uken: rentemøte i Fed på onsdag, kjerne-PCE på torsdag og arbeidsmarkedsrapporten for juli på fredag.

Fed

Markedet forventer ikke noe rentekutt nå, og fokus blir derfor på kommunikasjonen fra sentralbanksjefen.

«Powell vil trolig gjenta at det trengs mer tid og data før nye grep tas. Særlig fordi virkningen av nye tollsatser på inflasjonen fortsatt er usikker – og så lenge arbeidsmarkedet holder seg oppe, har Fed lite hastverk. Samtidig minner vi om at det etter dette møtet bare gjenstår tre i år, og dot-plottet fra juni signaliserer fortsatt to kutt» , skriver Handelsbanken i sin rapport.

Inflasjon

Når det gjelder inflasjonen, minner analytikerne om at konsum- og produsentprisene for juni overrasket på den myke siden, men Feds foretrukne inflasjonsmål – kjerne-PCE – ventes å vise mer styrke når tallene offentliggjøres denne uken.

Handelsbanken forventer en vekst på 0,3 prosent på månedsbasis i juni, opp fra 0,18 prosent i mai, noe som tilsvarer en årstakt på 2,7 prosent. Tegn til visse effekter fra tollsatsene ventes i enkelte kategorier.

Sysselsetting

Fredagens jobbrapport beskrives som en viktig temperaturmåler, og her forventes det at sysselsettingsveksten vil falle fra 147.000 i juni til 109.000 i juli. Ledigheten ventes samtidig å stige til 4,2 prosent. Økonomene mener en svakere rapport enn ventet kan gi økte forventninger om et tidligere rentekutt.

«Vi tror Fed holder renten uendret på onsdag, og at Powell fortsetter å signalisere tålmodighet. Men spenningen stiger mot høsten, særlig om inflasjonen biter seg fast og arbeidsmarkedet viser svakhetstegn. Da kan retningen snu raskt», skriver Handelsbanken.