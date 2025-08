Sveriges BNP lavere enn ventet

Tall fra Statistiska centralbyrån (SCB) viser at Sveriges økonomi steg med 0,9 prosent i andre kvartal, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er opp fra 0,8 prosent i første kvartal. På forhånd ventet markedet en økning på 1,4 prosent, ifølge Bloomberg.

For juni alene viser utviklingen i bruttonasjonalproduktet en økning på 0,5 prosent.

– Dette bekrefter at vi har lav fart i svensk økonomi. Nå kommer også høy toll på eksporten til USA, som etter hvert vil sette spor i statistikken, sier sjeføkonom Alexandra Stråberg i banken Länsförsäkringar.

Ser flere rentekutt

Ifølge Stråberg øker også inflasjonen i Sverige, noe som kan påvirke den svenske Riksbankens rentebeslutninger.

– Vi tror at renten skal senkes ytterligere senere i år, men at, økonomien hadde hatt godt av at den senkes enda mer, sier Stråberg.

Sverige har nå en styringsrente på 2,0 prosent etter at Riksbanken på nytt satte den ned i juni.

Uten at det har hatt stor påvirkning på BNP har imidlertid prisveksten begynt å øke, noe som kan påvirke framtidige rentebeslutninger.