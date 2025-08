Fed holder renten i ro

Sentralbanksjef, Jerome Powell og Federal Reserve, holder USAs styringsrente uendret på intervallet 4,25-4,50 prosent.

Begrunnelsen er moderat økonomisk vekst i første halvår, fortsatt lav arbeidsledighet og et inflasjonsnivå som fremdeles ligger over målet på 2 prosent. I tillegg fortsetter Fed å redusere sine beholdninger av statsobligasjoner og boliglånspapirer, som en del av den strammere pengepolitikken.

Rentebeslutningen kom onsdag kveld norsk tid og var i tråd med forventningene i markedet. På forhånd var det priset inn en 97,9 prosent sannsynlighet for uendret rente.

Det til tross for at Fed så å si har lovet rentekutt i år, og USA har skyhøy statsgjeld som Donald Trumps administrasjon gjerne skulle ha refinansiert til lavere rentekostnader. Blant annet har Trump innstendig bedt Powell om å kutte USAs styringsrente fra dagens nivå mellom 4,25 til 4,50 prosent, til 1 prosent.

Enighet om kutt, usikkert når

Federal Reserve har ved flere anledninger signalisert at rentekutt er på vei, men tempoet splitter komiteen.

Noen i rentekomiteen ønsket å kutte allerede nå i juli, mens andre vil vente til senere i år – eller utsette kuttene helt.

Fra dagens rentebeslutning var det to av komitemedlemmene, Michelle Bowman og Christopher J. Waller, som stemte for rentekutt. Resten av medlemmene stemte for å holde renten i ro, mens ett medlem ikke var til stede.