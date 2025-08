Advarer om stor usikkerhet rundt effektene av tolløkningene

– Det den gir deg, er evnen til å ta disse svært utfordrende beslutningene på måter som er fokusert på dataene og de dynamiske utsiktene, risikobalanse og alle tingene vi snakker om, og ikke politiske faktorer, legger han til.

Mye kritikk

Trump har blant annet kalt Powell for dum og har ment at sentralbanksjefen har gjort en dårlig jobb, og de siste ukene har det versert spekulasjoner i amerikanske medier om at presidenten planlegger å sparke Powell, noe Trump har nektet for.

Bare få minutter før onsdagens rentebeslutning kom Trump med en ny tirade mot sentralbanken.

– Å holde renta høy skader folk, vi burde senke renta. Alt dette på grunn av Fed, uttalte han.

Powell har tidligere gjort det klart at han ikke akter å etterkomme noen forespørsel fra Trump om å gå av og har vist til at sentralbankens uavhengighet er lovfestet i USA.

Sentralbanksjefvervet i USA er på åremål, og Powells åremål utløper i mai 2026. Ny sentralbanksjef blir vanligvis kunngjort tre til fire måneder på forhånd.

Sjeføkonom: Noe må skje før det blir kutt

«Alle» hadde ventet at renta ville bli liggende på stedet hvil, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.

– Det vil si alle utenom en person: president Donald Trump, som ville ha lavere rente fort, sier han til NTB.

– Arbeidsledigheten er lav, og det er ganske god jobbvekst. Inflasjonen er fortsatt også over målet. Så det er ingen klare grunner til å sette ned renta nå, men både markedet og sentralbanken har signalisert at det vil komme rentekutt i løpet av høsten, sier Knudsen.

– For at det skal komme rentekutt til høsten må det likevel skje noe. Arbeidsledigheten må stige eller inflasjonen må falle for at det faktisk skal bli rentekutt. I tillegg kan vi ikke utelukke at Trump får viljen sin på sikt, etter hvert som medlemmene i rentekomiteen byttes ut, sier han videre.