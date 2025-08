Det kommer frem i en pressemelding fra Norges Bank torsdag. Norges Bank gjennomfører valutatransaksjoner på vegne av staten og for å finansiere overføring av utbytte fra Norges Bank til staten, og i august vil altså valutasalget ligge uendret på 276 millioner pr. dag i snitt. Det er uendret fra juli.

I praksis vil dette si et kjøp av norske kroner.

Norges Bank skriver at det er behov for å selge valuta tilsvarende 150 millioner kroner pr. dag på vegne av staten, og samtidig selge valuta tilsvarende 126 millioner kroner pr. dag for å finansiere utbytteoverføringen.

Den norske staten har inntekter fra petroleumsvirksomheten i både kroner og valuta. En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke det planlagte underskuddet på statsbudsjettet, det oljekorrigerte underskuddet. Resten spares i valuta i Statens pensjonsfond utland, altså Oljefondet.

På oppdrag fra Finansdepartementet gjennomfører Norges Bank nødvendige valutatransaksjoner knyttet til bruken av petroleumsinntektene over statsbudsjettet og til sparing i SPU.

Hovedstyret i Norges Bank vedtok i desember 2024 å kjøpe kroner for å finansiere overføringen av utbytte til staten for regnskapsåret 2024. Utbyttet er fastsatt til 30,1 milliarder kroner. Kronekjøpene vil fordeles jevnt utover de samme handledagene som det kan gjennomføres valutahandel på vegne av staten i perioden fra og med mars 2025 til og med februar 2026.