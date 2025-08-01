– 15 prosent var som ventet, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie til Finansavisen.

Paul Harper er ikke alene om den vurderingen.

– Dette var akkurat som ventet, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til Finansavisen.

EU og 39 andre land, inkludert Norge, får en tollsats på 15 prosent på eksport til USA. Tollsatsen betales av importøren i USA, noe som trolig vil gjøre norske varer dyrere i USA.

– Det blir ikke slik at vi mister 15 prosent av eksporten fordi vi selger til USA. Salget flyttes bare mer til andre markeder, sier Næss.

Kan bli hardest rammet

Også sjømatanalytiker Christian Nordby i Arctic Securities deler dette synet.

– Det har lenge vært spekulert i om Norge også ville ende opp med 15 prosent toll, så dette er ganske som forventet. Det hadde vært mer dramatisk om det ble 30 prosent, sier Nordby.

USA har varslet økte tollsatser på blant annet norsk laks.

Nordby peker på at sjømatmarkedet reagerte positivt etter nyheten, nettopp fordi faren for høyere toll nå er avverget.

– Det var en viss sannsynlighet for at det kunne bli høyere, og derfor ser vi at flere oppdrettsaksjer stiger. Det er en viss lettelse i markedet, sier Nordby.

Næss tror heller ikke tollsatsene får vesentlige konsekvenser for norsk lakseeksport.

– USA kommer fortsatt til å importere laks, og det er en global pris i det markedet. Konsumentene i USA kommer ikke til å betale merkbart mer, og produsentene får omtrent samme pris, sier han og tror næringen allerede har vært forberedt på tiltakene.

Han mener heller ikke at dette vil svekke lønnsomheten i sektoren dramatisk.

– Vi ser ikke en sektor som nå plutselig må kutte ansatte eller ta store tap, sier han.

– Jeg tror dette er priset inn

Spørsmålet er hvordan markedet vil reagere. Likevel tror Næss at det kan være et lite positivt element.

– Usikkerheten er borte. Det er bedre med klare rammer enn å gå og vente på nye tiltak. Alt annet like er det mer positivt enn negativt, sier han.

Han viser til at spekulasjoner den siste tiden har pekt på at tollen kunne blitt enda høyere.

– Hadde vi fått 20 prosent toll, hadde det vært dramatisk. At det lander på 15, er akkurat der det burde komme. Jeg tror dette er priset inn i markedet, sier Næss.

Tross nye handelshindringer, mener han norsk sjømatnæring er robust nok til å håndtere endringen.

– De har vært forberedt lenge. Det endrer lite på det store bildet, sier Næss.