Arbeidsledighet på 2,2 prosent

Nav melder at det var 64.992 personer som var arbeidsledige i juli, tilsvarende 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 2.434 flere enn på samme tid i fjor, en økning på 4 prosent.

Blant menn er det 36.629 arbeidsledige, mens tallet for kvinner er 28.363.

Flesteparten har vært arbeidsledige i mellom 26 og 51 uker – totalt 14.920 personer.

SSB opererer med 4,8 prosent til sammenligning.

Nav-tallene er fulltelling av alle som er registrert helt ledige i NAV, mens tallene fra SSB sin Arbeidskraftundersøkelse er basert på svar fra et intervju med et utvalg av hele befolkningen.