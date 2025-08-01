Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 50,9 i juli, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en oppgang fra en indeks på 49,3 i juni.

«Indeksen peker dermed mot at aktiviteten i industrien har vært stabil eller svakt tiltakende i juli», skriver seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal, i en oppdatering.

Han påpeker at den ble trukket opp av produksjon og leverandørenes leveringstider.

«På den annen side falt indeksen for sysselsetting i juli og både lagre og ordre indikerer fremdeles kontraksjon», fortsetter Aamdal.

Et veid gjennomsnitt av delindeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting steg med 2,1 poeng til 50,2, og indikerer en flat utvikling.