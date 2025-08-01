Eurosonen: Inflasjonen steg mer enn ventet

Konsumprisindeksen (KPI) for eurosonen endte på 2,0 prosent på årsbasis i juli, melder Eurostat.

Analytikerne hadde ifølge TDN Direkt på forhånd ventet KPI på 1,9 prosent. Også i juni var de europeiske konsumprisene på 2,0 prosent.

Konsumprisene i eurosonen nådde i september i fjor et lavpunkt på 1,7 prosent.

I juli var det i hovedsak dagligvarer, alkohol og tobakk, samt servicesektoren, som hadde sterkest prisvekst i Europa.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) på årsbasis i juli var på 2,3 prosent. Økonomene hadde på forhånd spådd en kjerneinflasjon på 2,2 prosent.