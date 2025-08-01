Sysselsettingen utenfor landbruket i USA, «non-farm payrolls», økte med 73.000 stillinger i juli, viser den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra amerikanske statistikkmyndigheter fredag. På forhånd var det ventet 110.000, ifølge konsensus innhentet av Trading Economics.

Tallene omtales ofte som «månedens viktigste nøkkeltall» fordi den gir en viktig pekepinn på temperaturen i den amerikanske økonomien.

– Klart svakere enn ventet

– Dette ble klart svakere ventet, over hele fjøla, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken etter tallslippet.

Tallene for juni ble samtidig revidert ned fra 147.000 til 14.000. Tallene for mai ble også revidert ned med 125.000.



– Den samlede jobbveksten kom under forventningene, og ikke minst for de to forrige månedene, som ble revidert så kraftig ned. Samtidig gikk arbeidsledigheten litt opp, kombinert med at yrkesdeltagelsen har falt – enda et svakhetstegn om at flere trekker seg ut av det amerikanske arbeidsmarkedet, sier Hov.

VENTER SEPTEMBER-KUTT: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener de amerikanske sysselsettingstallene var overraskende svake. Foto: Iván Kverme

Dilemma

Han påpeker at inflasjonsvekst fra tollsatsene og en kjøligere økonomi stiller den amerikanske sentralbanken Federal Reserve i et vanskelig lys.

– Tallene viser dilemmaet Fed står i. På den ene siden slår tolløkningen ut i inflasjonstallene, som går stadig vekk fra inflasjonsmålet, og som sannsynligvis vil fortsette å stige.

– Samtidig bremser den amerikanske økonomien opp, med forhold som trekker renten i hver sin retning.

Rentekutt

Nå venter han rentekutt i september.

– Med disse tallene er rentekutt i september tilbake på bordet. Fed var litt haukete på onsdag, der forventningene til september-kutt ble dempet, men nå kommer det en kraftig reaksjon i rentemarkedet.

Rentemarkedene reagerte umiddelbart etter tallslippet, der den amerikanske tiåringen var ned 8,5 basispunkter. Toårsrenten falt 16,5 basispunkter og 30-årsrenten 4 basispunkter.

SER KUTT I SEPTEMBER: Karine Alsvik Nelson, makroøkonom i Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Rentekutt venter også Handelsbanken-kollega og makroøkonom Karine Alsvik Nelson.

– Dette gjør et september-kutt aktuelt igjen. Toårige statsrenter faller markant etter tallene. Sannsynligheten for et kutt i september er tilbake til over 60 prosent, opp fra rundt 40 før tallene. Fremover blir de neste inflasjonstallene viktige, kommenterer hun.

– Dette tyder på et arbeidsmarked som svekkes. Arbeidsledigheten steg, og i tillegg falt deltagelsesraten. Det er ikke bra. Yrkesdeltagelsen har falt for andre måned på rad og viser at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet. At ledigheten steg til tross for at flere trakk seg ut av arbeidsmarkedet, er ikke et godt tegn.